Суд в Москве продолжит допрос экс-губернатора Белых 20 сентября

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пресненский суд Москвы продолжит допрос экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки, 20 сентября, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд продолжит допрос обвиняемого Белых 20 сентября в 12.00", — сказала судья Татьяна Васюченко.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.