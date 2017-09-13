МГТС сотрудничает с силовиками из-за серии анонимных звонов о "минировании"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Московская городская телефонная сеть" (МГТС), крупнейший в столице оператор фиксированной связи, сотрудничает с правоохранительными органами в связи с анонимными звонками с угрозами "минирования" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В среду более 20 объектов с массовым пребыванием людей в Москве, в том числе крупные торговые центры и вокзалы, проверяют оперативные службы после анонимных телефонных звонков с угрозами "минирования". Речь, в частности, идет о Киевском, Ярославском и Казанском вокзалах, торговом центре "Метрополис" на Ленинградское шоссе и Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, радиорынке в Митино. Силовики ведут активный поиск звонивших.

"Мы сотрудничаем с правоохранительными органами (в связи с анонимными звонками – ред.)", — сказала представитель пресс-службы МГТС.

Она уточнила, что в связи этой ситуацией МГТС усилила режим безопасности на своих объектах.

Серия подобных звонков зафиксирована в последние три дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. Информация о "минировании" нигде не подтвердилась, но правоохранители вынуждены реагировать и проверять. По данным источника РИА Новости, многие из звонков могли быть сделаны с территории Украины. Только во вторник такие звонки фиксировались в 22 городах России. Из 205 объектов с массовым пребыванием людей были эвакуированы в общей сложности более 45 тысяч человек.