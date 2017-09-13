Аноним сообщил о "минировании" ГУМа

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Аноним сообщил в среду о "минировании" ГУМа рядом с Красной площадью в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы Федеральной службы охраны (ФСО).

Ранее некоторые СМИ написали про "минирование" Красной площади.

"Там уточнение было по УВД — это ГУМ. Они (правоохранители) "работают" по ГУМу", — сказали в пресс-службе ФСО.

Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка на Красной площади спокойная: люди гуляют, фотографируют виды, сидят в уличных кафе.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Охранник на входе в ГУМ после сообщения о минировании © REUTERS / Sergei Karpukhin Охранник на входе в ГУМ после сообщения о минировании

Серия анонимных телефонных звонков с угрозами зафиксирована в последние три дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. Информация о "минировании" нигде не подтвердилась, но правоохранители вынуждены реагировать на звонки. По данным источника РИА Новости, многие из звонков могли быть сделаны с территории Украины. Только во вторник такие звонки фиксировались в 22 городах России. Из 205 объектов с массовым пребыванием людей были эвакуированы в общей сложности более 45 тысяч человек.