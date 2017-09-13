Крупная растрата: против замглавы ФСИН Олега Коршунова завели дело

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заместитель директора ФСИН Олег Коршунов задержан по подозрению в крупной растрате, рассказала РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она сообщила, что Коршунов задержан.

Дело рассматривается по статье 160, часть 4 УК ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения").

Согласно Уголовному кодексу, наказание за это преступление — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом. Осужденному могут также назначить штраф в миллион рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период до трех лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что следствие в четверг попросит суд арестовать Коршунова.

Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что замглавы ФСИН решил уволиться еще несколько месяцев назад. По ее словам, к Коршунову было много претензий, и о его увольнении ходатайствовал директор ведомства.

"Он сам догадывался, что скоро может произойти подобное. Не зря еще месяц-два назад он сам написал заявление об увольнении по собственному желанию", — сообщила Меркачева.

По данным информированного источника, Коршунова могли задержать на его катере, где он часто отдыхал в свободное время. В сведениях о доходах за прошлый год чиновник указал, что у него есть водный катер Carver, скутер Yamaha и моторная лодка Brig.

Видео задержания замглавы ФСИН появилось в сети. На этих кадрах правоохранители надевают на чиновника наручники и уводят его.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что у Коршунова прошли обыски, вероятно, связанные с растратой при строительстве СИЗО "Кресты-2" в Петербурге.

В марте по делу о растрате при строительстве "Крестов-2" арестовали гендиректора ОАО "Генеральная строительная компания" Виктора Кудрина. Следствие считает, что он похитил более 56 миллионов рублей. В августе был задержан глава генподрядчика строительства ООО "Петроинвест" Руслан Хамхоков. По данным следствия, он передавал бывшему замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко взятки, сумма которых за пять лет составила не менее 250 миллионов рублей.

Олег Коршунов с 2013 года возглавлял финансово-экономическое управление Федеральной службы исполнения наказаний. Пост заместителя директора ведомства он занял в 2014 году. Коршунов является действительным государственным советником второго класса.