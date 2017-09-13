Белых заявил, что не покупал дорогие вещи и занимался благотворительностью

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Обвиняемый в получении взятки экс-губернатор Кировской области Никита Белых заявил на допросе в Пресненском суде Москвы, что не покупал дорогих вещей, не имел незадекларированного имущества и занимался благотворительностью, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я не покупал дорогие вещи, у меня не было никакого незадекларированного имущества, поэтому корыстный умысел — не более чем больной вымысел обвинения", — сказал Белых.

Бывший губернатор отметил, что ездил только на своих автомобилях и занимался благотворительностью, формы которых не всегда были отражены в документах.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.