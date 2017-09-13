В Крыму после жалобы политика на атаку на его дом возбудили дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" после того, как дом председателя политсовета крымского отделения Народной партии России, главы организации "Милли Фирка" Васви Абдураимова забросали предметами с горючей смесью, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму полковник внутренней службы Ольга Кондрашова.
"Следственным подразделением отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство)", — сказала Кондрашова.
По ее словам, в рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводится комплекс необходимых мероприятий.
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