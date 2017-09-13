В Крыму после жалобы политика на атаку на его дом возбудили дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" после того, как дом председателя политсовета крымского отделения Народной партии России, главы организации "Милли Фирка" Васви Абдураимова забросали предметами с горючей смесью, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму полковник внутренней службы Ольга Кондрашова.

Во вторник Абдураимов сообщил, что неизвестные в ночь на вторник забросали его дом в Симферополе "коктейлями Молотова", одна из бутылок попала в детскую комнату. Возгорание было потушено собственными силами, никто не пострадал. Политик связал данный инцидент со своей политической и общественной деятельностью.

"Следственным подразделением отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство)", — сказала Кондрашова.

По ее словам, в рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводится комплекс необходимых мероприятий.

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