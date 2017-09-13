В Саратове не подтвердилось сообщение о минировании мэрии

САРАТОВ, 13 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правоохранительные органы не обнаружили взрывное устройство в здании администрации Саратова, все сотрудники которой были эвакуированы в среду утром по тревоге, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы администрации Владимир Моисеенко.

Все сотрудники в среду около 9.30 по местному времени (8.30 мск) по тревоге были эвакуированы из здания администрации города, одно крыло которого занимает также городская дума, здание было полностью оцеплено. По словам Моисеенко, около 12.40 оцепление было снято.

"Оцепление сняли, нас пустили в здание. По нашей информации, взрывного устройства не обнаружено. Все работники городской администрации приступили к исполнению своих обязанностей, работа идет в штатном режиме, все находятся на своих рабочих местах", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что даже во время эвакуации ни один из вопросов жизнеобеспечения города не оставался без контроля. "Все вопросы, связанные с деятельностью городского хозяйства, благоустройства, подготовки города к отопительному сезону идут своим чередом", — добавил Моисеенко.

Ранее в пресс-службе регионального УФСБ сообщили РИА Новости, что с вечера вторника анонимные сообщения о минировании порядка 20 зданий в Саратове проверены, взрывные устройства не обнаружены, однако число проверяемых объектов продолжает расти. По словам собеседницы агентства, звонки, предположительно, совершались посредством IP-телефонии.

При этом аналогичные эвакуации в Саратове во вторник поздно вечером проводились из торговых центров "Тау-Галерея", "Карусель", "Хэппи-Молл", "Синий Кит", "Сити-Молл" и ряда других объектов, а в среду утром, помимо мэрии, стало известно об эвакуации колледжа имени Яблочкова, художественного училища имени Боголюбова, школы №18, географического факультета Саратовского госуниверситета, медицинского колледжа и техникума железнодорожного транспорта.

Сообщения о "минировании" различных объектов: школ, вузов, вокзалов, административных зданий и торговых центров по всей России — продолжаются четвертый день. Источник в силовых структурах РФ во вторник сообщил РИА Новости, что по предварительным данным телефонные звонки поступают с территории Украины.