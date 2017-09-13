СК завел уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП на Колыме

МАГАДАН, 13 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в аварии на Колыме, будут проверены действия руководителей предприятия, по заказу которого осуществлялась перевозка людей, сообщило в среду СУ СК России по Магаданской области.

Восьмого сентября в 60 километрах от поселка Омчак Тенькинского городского округа Магаданской области водитель "КАМАЗ-4310" не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. В результате аварии водитель и три пассажира погибли на месте. Четвертый пассажир с травмами госпитализирован в Магаданскую областную больницу. Водитель вез людей на одно из золотодобывающих предприятий региона, при этом автомобиль не был оборудован для перевозки пассажиров.

"В ходе следствия будут тщательно исследованы все версии и обстоятельства произошедшего, будет дана юридическая оценка действиям лица, управлявшего автомобилем, а также действиям (бездействию) лиц из числа руководителей предприятия", — говорится в сообщении.

Уточняется, что санкция статьи "Причинение смерти по неосторожности" предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.