Крымский политик заявил, что его дом забросали "коктейлями Молотова"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Председатель политсовета крымского отделения Народной партии России, глава организации "Милли Фирка" Васви Абдураимов сообщил РИА Новости, что его дом забросали "коктейлями Молотова"; полиция ведет проверку по факту инцидента в одном из микрорайонов Симферополя.

Как сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму полковник внутренней службы Ольга Кондрашова, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства имевшего место происшествия в одном из микрорайонов крымской столицы.

"По предварительным данным, неизвестные бросили два предмета с горючей смесью в окно частного домовладения. В результате этого инцидента никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано самостоятельно жильцами дома. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству", — сказала Кондрашова.

По словам Абдураимова, инцидент произошел в ночь на вторник. "Мой дом в микрорайоне Ак-Мечеть Симферополя ночью забросали тремя бутылками коктейля Молотова. Чудом осталась жива внучка, не пострадала, так как загорелась детская комната. Бутылки с горючей смесью бросали через забор", — сказал он.

Политик связал данный инцидент со своей политической и общественной деятельностью.

Он подчеркнул, что после того, как возгорание было потушено собственными силами, он обратился в правоохранительные органы. На месте работала следственная группа.