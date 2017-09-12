Суд оправдал обвиняемого в нападении на полицейских сына мэра Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 12 сен — РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы вынес оправдательный приговор в отношении сына мэра столицы Дагестана Бадрудина Мусаева, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти, сообщил РИА Новости представитель суда.
"В отношении Бадрудина Мусаева судьей сегодня в 15.00 мск вынесен оправдательный приговор по всем пунктам", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что судья удалилась для вынесения приговора в понедельник, а оправдательный приговор был вынесен во вторник днем.
Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал, что сын мэра Махачкалы был доставлен в отделение полиции после конфликта с сотрудниками дорожно-патрульной службы, но затем отпущен. Эту информацию подтвердили в республиканском МВД, не сообщая всех подробностей инцидента. Было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников ДПС. Один из участников конфликта уже задержан, решением суда он заключен под домашний арест.
По информации следователей, инцидент произошел в Махачкале в ночь на 31 мая 2016 года на пересечении улиц Ярагского и Гамзатова. Сотрудники полиции попытались остановить машину Mercedes для проверки документов, но водитель отказался предоставить их, а находившиеся вместе с ним лица спровоцировали конфликт с сотрудниками ДПС. Применив насилие в отношении сотрудников полиции, они скрылись с места происшествия.