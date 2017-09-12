Суд может продлить арест руководителей "Сямозера", где погибли 14 детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Следствие ходатайствует перед Верховным судом Карелии о продлении до 18 декабря сроков ареста директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елены Решетовой и ее заместителя Вадима Виноградова по делу о гибели детей на озере во время шторма, сообщила РИА Новости представитель Верховного суда.

"Следствие просит продлить арест (Решетовой и Виноградова) еще на три месяца, в общей сложности — до 18 месяцев, до 18 декабря", — сказал собеседник агентства.

Заседание ВС Карелии, где будет рассмотрен вопрос о продлении срока ареста Виноградова, состоится в среду, Решетовой — в четверг, уточнил представитель суда.

В мае СК РФ сообщал о завершении следственных действий в отношении фигурантов уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Карелии.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых.

Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.

Решетовой и Виноградову предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Экс-руководителю Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко предъявлено обвинение в халатности.