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Происшествия

Суд может продлить арест руководителей "Сямозера", где погибли 14 детей

Сюжет:
Гибель детей на озере в Карелии (382)
16:5812.09.2017
(обновлено: 16:59 12.09.2017)
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© Fotolia / Sebastian DudaВ зале судебных заседаний. Архивное фотоВ зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Следствие ходатайствует перед Верховным судом Карелии о продлении до 18 декабря сроков ареста директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елены Решетовой и ее заместителя Вадима Виноградова по делу о гибели детей на озере во время шторма, сообщила РИА Новости представитель Верховного суда.

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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Гибель школьников на Сямозере в 2016 году
"Следствие просит продлить арест (Решетовой и Виноградова) еще на три месяца, в общей сложности — до 18 месяцев, до 18 декабря", — сказал собеседник агентства.

Заседание ВС Карелии, где будет рассмотрен вопрос о продлении срока ареста Виноградова, состоится в среду, Решетовой — в четверг, уточнил представитель суда.

В мае СК РФ сообщал о завершении следственных действий в отношении фигурантов уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Карелии.

Спасательная операция на Сямозере в Карелии
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкГруппа подростков, отдыхавших в детском оздоровительном лагере "Парк-отель Сямозеро" в Карелии, попала в шторм во время водной экскурсии. Лодки перевернулись и затонули. По последним данным, погибли 14 детей. Глава Карелии объявил 20 июня днем траура.Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети
© РИА Новости / Илья Тимин
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Группа подростков, отдыхавших в детском оздоровительном лагере "Парк-отель Сямозеро" в Карелии, попала в шторм во время водной экскурсии. Лодки перевернулись и затонули. По последним данным, погибли 14 детей. Глава Карелии объявил 20 июня днем траура.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкПо последним данным СКР, удалось обнаружить тела 13 детей, а поиски еще одного погибшего продолжаются.Автомобиль МЧС РФ на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
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По последним данным СКР, удалось обнаружить тела 13 детей, а поиски еще одного погибшего продолжаются.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкВсего в трех лодках находилось 47 детей и четверо взрослых — инструкторов из оздоровительного лагеря. Спасти удалось 36 человек.В Карелии во время турпохода погибли дети
© РИА Новости / Илья Тимин
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Всего в трех лодках находилось 47 детей и четверо взрослых — инструкторов из оздоровительного лагеря. Спасти удалось 36 человек.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкПятерым спасенным детям потребовалась помощь медиков — их доставили в больницы с переохлаждением, нетяжелыми травмами и стрессом.Надувная лодка и байдарка у озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети.
© РИА Новости / Илья Тимин
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Пятерым спасенным детям потребовалась помощь медиков — их доставили в больницы с переохлаждением, нетяжелыми травмами и стрессом.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкСразу же после сигнала о происшествии на место трагедии выехали спасатели. Чрезвычайные службы развернули оперативный штаб и начали поисково-спасательную операцию.Контрольно-пропускной пункт детского лагеря Сямозеро
© РИА Новости / Илья Тимин
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Сразу же после сигнала о происшествии на место трагедии выехали спасатели. Чрезвычайные службы развернули оперативный штаб и начали поисково-спасательную операцию.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкПервой о случившемся рассказала 12-летняя девочка, которую выбросило штормом на берег. После того, как она пришла в сознание, девочка пошла в сторону ближайшего населенного пункта. По дороге она встретила прохожих, которые обратились к спасателям.Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Первой о случившемся рассказала 12-летняя девочка, которую выбросило штормом на берег. После того, как она пришла в сознание, девочка пошла в сторону ближайшего населенного пункта. По дороге она встретила прохожих, которые обратились к спасателям.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике КарелияПерейти в фотобанкСостояние здоровья 12 пострадавших на озере в Карелии детей позволяет перевезти их в Москву.Сотрудники МЧС России и врачи скорой медицинской помощи на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Карелия
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Состояние здоровья 12 пострадавших на озере в Карелии детей позволяет перевезти их в Москву.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике КарелияПерейти в фотобанкГлава МЧС России Владимир Пучков потребовал дополнительно усилить группировку спасателей, задействованную в поисково-спасательных работах.Сотрудники МЧС России на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Карелия
Перейти в фотобанк
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал дополнительно усилить группировку спасателей, задействованную в поисково-спасательных работах.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкУполномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявил, что причиной гибели детей могла стать нехватка спасательных жилетов.Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявил, что причиной гибели детей могла стать нехватка спасательных жилетов.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкК поисково-спасательной операции привлечена авиация МЧС.Вертолет МЧС РФ на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
К поисково-спасательной операции привлечена авиация МЧС.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкВ поисково-спасательной операции задействованы более 170 человек. Глава МЧС России Владимир Пучков подчеркнул, что "должен быть обследован каждый сантиметр".Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
В поисково-спасательной операции задействованы более 170 человек. Глава МЧС России Владимир Пучков подчеркнул, что "должен быть обследован каждый сантиметр".
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкВ рамках расследования стало известно, что отдых детей в Карелии был организован фирмой ООО "Парк-отель "Сямозеро". Лагерь на озере Сямозеро в Карелии, где произошла трагедия с детьми, закрывается, об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.ООО Парк-отель Сямозеро
© РИА Новости / Илья Тимин
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В рамках расследования стало известно, что отдых детей в Карелии был организован фирмой ООО "Парк-отель "Сямозеро". Лагерь на озере Сямозеро в Карелии, где произошла трагедия с детьми, закрывается, об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
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Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых.

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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Через год после трагедии свидетель рассказал, как спасали детей на Сямозере
Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.

Решетовой и Виноградову предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Экс-руководителю Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко предъявлено обвинение в халатности.

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Трагедия на озере в Карелии: поисковая операция и заявление главы МЧС
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Происшествия
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