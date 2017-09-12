Камеры наблюдения в "Зарядье" не смогли зафиксировать действия вандалов

Посетители в Стеклянной коре в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. 11 сентября 2017

Посетители в Стеклянной коре в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. 11 сентября 2017

МОСКВА, 12 сен — РИА Недвижимость. Камеры наблюдения не смогли зафиксировать действия вандалов, повредивших стеклянный купол и окно медиацентра московского парка "Зарядье", сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе парка.

В понедельник вечером стало известно, что в парке, открывшемся 9 сентября, поврежден один из элементов стеклянной "коры" (купола филармонии) и световое окно на крыше медиацентра. По словам директора по проектированию гражданских проектов "Мосинжпроекта" Галины Гордюшиной, это произошло от "удара каким-то предметом".

Кроме того, в парке повреждена кора некоторых деревьев, вытоптана почва на участке северного ландшафта, в этой зоне пострадали 30% высаженных растений, сообщил РИА Недвижимость начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка Игорь Сафиуллин.

"К сожалению, камеры наблюдения не зафиксировали моменты нарушений: повреждения ландшафта и элементов объектов", — рассказали в пресс-службе парка.

По словам Сафиуллина, замены потребует и часть утоптанного посетителями грунта, так как в уплотненном растения жить не смогут, в связи с этим в ближайшее время часть парка будет закрыта для восстановления.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы. Создать ландшафтный парк рядом с Кремлем, на месте снесенной гостиницы "Россия" решили в 2012 году. Как сообщил заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин, итоговая стоимость строительства парка, которое длилось 2,5 года, составила 14 миллиардов рублей.