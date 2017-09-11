Бизнесмен Михайлов подал еще один иск к Навальному

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Люблинский суд Москвы 21 сентября рассмотрит новый иск бизнесмена Сергея Михайлова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства из-за публикации о подаренных президентом часах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

"Суд проведет досудебную подготовку по иску Михайлова к Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за публикации под заголовком "Все-таки дарил Путин часы Михайлову, главе солнцевской ОПГ" 21 сентября", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, истец требует удалить и опровергнуть распространенные сведения, материальных претензий бизнесмен не заявлял. "Он лишь просит возместить с ответчиков судебные расходы", — уточнила Морозова.

Ранее Михайлов просил признать порочащими его честь и достоинство сведения в материале на сайте Навального, где предпринимателя назвали лидером "Солнцевской ОПГ", требовал разместить опровержение ряда утверждений и взыскать в его пользу по 250 тысяч рублей с каждого из ответчиков — Навального и ФБК. В августе Люблинский суд Москвы отклонил исковые требования бизнесмена в полном объеме.