СК возбудил дело против министра обороны Украины Полторака

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы Минобороны Украины Степана Полторака. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам Петренко, следственный комитет задокументировал факты преступлений "против мира и безопасности человечества на юго-востоке Украины", совершенных министром и должностными лицами ведомства.

Отмечается, что всего уголовные дела были возбуждены против 20 высокопоставленных чиновников ведомства. Петренко подчеркнула, что в их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями 356 и 357 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид).

В конце августа следственный комитет возбудил пять уголовных дел по факту артиллерийских обстрелов Донбасса украинскими силовиками. В июле официальный представитель ведомства сообщила, что в производстве Следственного комитета находятся более 150 уголовных дел о военных преступлениях на юго-востоке Украины.