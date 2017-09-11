Замглавы меджлиса признали виновным в организации беспорядков в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Верховный суд Республики Крым признал зампреда запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Ахтема Чийгоза виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии.

Решение принято в понедельник. Чийгоз был задержан в январе 2015 года. Обвинение требовало наказания в виде восьми лет лишения свободы.

"Назначить (Чийгозу) наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Срок отбывания наказания исчисляется от 11 сентября 2017 года. Зачесть в срок отбывания наказания время содержания Чийгоза под стражей с 29 января 2015 года по 11 сентября 2017 года. Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменений", — сказал в суде председатель судебной коллегии Виктор Зиньков.

По версии следствия, Чийгоз 26 февраля 2014 года был одним из организаторов массовых беспорядков под стенами государственного совета республики (в то время верховный совет). Тогда погибло два человека, 79 были ранены. Группа радикально настроенных активистов совершила попытку захвата здания парламента. Чийгоз обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ "участие в массовых беспорядках".

Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса, проживающие сегодня на Украине, причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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