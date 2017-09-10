В Брянской области при пожаре погибли двое взрослых и ребенок

БРЯНСК, 10 сен – РИА Новости. Семья из трех человек, восьмилетний мальчик и его родители, погибла при пожаре в Брянской области, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СУСК по региону.

Трагедия произошла ночью 10 сентября 2017 года в городе Дятьково Брянской области. По данным СУСК, при тушении пожара в жилом доме были обнаружены тела мальчика 2009 года рождения и его родителей.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти трех человек по неосторожности). Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара", — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.