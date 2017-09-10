Саратовский избирком проверяет данные о драке на избирательном участке

САРАТОВ, 10 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Избирком Саратовской области проводит проверку по сообщению о драке в участковой избирательной комиссии в Заводском районе Саратова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного избиркома Татьяна Комольцева.
"По драке в УИК №87 проверка проводится и избиркомом, и полицией… На ход голосования (инцидент) не повлиял", — сказала собеседница агентства.
Комментариями регионального главка МВД РИА Новости пока не располагает.
Выборы губернатора Саратовской области последний раз проводились в 2000 году. На нынешних выборах главы региона зарегистрированы в качестве кандидатов врио губернатора области Валерий Радаев от "Единой России", экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, член координационного совета реготделения ЛДПР Станислав Денисенко и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России".
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