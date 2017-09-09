МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Москве мужчина ранил из травматического пистолета двух человек. Пострадавшие госпитализированы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Комсомольской площади в ночь с 8 на 9 сентября. Мужчины 31 и 38 лет (по данным источника, один из них был пьян) поссорились с прохожим. В ответ он несколько раз выстрелил в них из пистолета.

В начале сентября на западе Москвы произошла перестрелка, в которой пострадали четыре человека. Один из участников конфликта достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов. Один человек был доставлен в больницу, остальные отказались от госпитализации.