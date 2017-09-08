Суд очередной раз продлил арест $16 млн в рамках дела полковника Захарченко

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 8 декабря арест двух счетов третьего лиц в ВТБ24 на общую сумму в 16 миллионов долларов, которые, по данным следствия, получены коррупционным путем полковником МВД Дмитрием Захарченко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Арест продлен до 8 декабря", — сказала она.

Обеспечительный арест наложен на два банковских счета на общую сумму более 16 миллионов долларов. Согласно материалам дела, счета были открыты Лилией Горшковой по просьбе подруги полковника Анастасии Пестриковой.

Согласно оглашенным в суде материалам, следствие считает, что данные деньги были получены Захарченко преступным путем. Об этом свое предположение в ходе допроса следствия высказывает и Горшкова, рассказавшая также, что у Пестриковой ребенок от Захарченко, но в браке они не состоят, следует из оглашенных в Мосгорсуде материалов. Следствие считает, что указанные 16 миллионов долларов являются частью денег, в последующем арестованных в квартире сестры полковника на Ломоносовском проспекте.

Анастасия Пестрикова рассказала в суде, что деньги принадлежат ее отцу. Изначально она разместила их в банке на счет, открытый на свое имя. Но после ареста Захарченко "испугалась, что могут подумать о принадлежности этих денег ему". Поэтому, объяснила Пестрикова суду, она сняла эти деньги и попросила свою знакомую Горшкову открыть счет на ее имя.

Защита полковника просила суд отменить решение о продлении ареста счетов, указывая на ряд процессуальных нарушений при вынесении указанного решения. Помимо этого адвокаты указали, что Захарченко вменяется многократно меньшая сумма взятки нежели арестованное имущество, принадлежность которого полковнику следствие не обосновало.