МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" обнародование стенограммы его разговора с экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым.

"Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну", — заявил Сечин корреспонденту газеты "Коммерсант", добавив, что в беседе с экс-министром "ничего такого не сказал".

Глава "Роснефти" также высказал мнение, что судебный процесс над Улюкаевым должен быть закрытым.

Ранее прокурор огласил стенограмму записи разговора Сечина и Улюкаева. Из нее следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Улюкаев получил после встречи в офисе нефтяной компании.

Алексея Улюкаева подозревают в получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, деньги предназначались за выдачу Минэкономразвитием заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Если вина экс-министра будет доказана, ему грозит до 15 лет заключения.