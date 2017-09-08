В ДТП в Дагестане погибли три человека

МАХАЧКАЛА, 8 сен – РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП в Дербентском районе Дагестана, сообщил РИА Новости в пятницу представитель управления МВД России по региону.

"Примерно В 12.00 мск в Дербентском районе Дагестана на автодороге близ населенного пункта Джемикент автомобиль ВАЗ 2107 по касательной задел Ford Sprinter, затем опрокинулся на обочину и ударился в дерево. В результате трое находившихся в легковушке скончались на месте", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что число пострадавших уточняется.