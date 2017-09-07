В КБР производители алкоголя скрыли более пяти миллиардов рублей налогов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей неуплаченных налогов было возвращено в бюджет следователями ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу в рамках расследования нескольких уголовных дел против производителей алкоголя Кабардино-Балкарии, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, руководитель ООО "Антарес" Руслан Канкулов в течение девяти месяцев представлял в налоговые органы республики налоговые декларации по акцизу на подакцизные товары, занижая в них сведения об объемах производимого алкоголя. Предприятие уклонилось от уплаты в бюджет акциза более чем 3,8 миллиарда рублей.

"В ходе расследования следствием обеспечен возврат в бюджет части суммы неуплаченного акциза в размере более 2,9 миллиарда рублей, а также приняты обеспечительные меры, в ходе которых наложен арест на расчетные счета предприятия-должника, а также на личные автотранспортные средства обвиняемого", — сказала Петренко.

Она уточнила, что уголовное дело против Канкулова направлено в суд. По словам Петренко, ранее в суд также были направлены дела о неуплате акцизов против руководителей других предприятий алкогольной отрасли республики: Руслана Дашуева (ООО "Алко-Лайт"), Ислама Березгова (ООО "Рус-Алка"), Асланби Калмыкова (ООО "Чегемский винпищепром").

"В ходе расследования всех указанных уголовных дел следствием обеспечено по ним совокупное возмещение ущерба и возврат денежных средств в бюджет на общую сумму более 5,1 миллиарда рублей", — заключила Петренко.