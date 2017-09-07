Глава МЧС проинспектировал дома, восстановленные после пожара в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 7 сен – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков проинспектировал дома, восстановленные после крупного апрельского пожара в бурятском селе Черемушки.
В настоящее время восстановлены 20 домов, 16 из них полностью, а четыре семьи по их желанию получили другое жилье.
По его словам, все решения "выполнены на высоком уровне". "Очень энергично работала комиссия по ЧС и все службы республики Бурятия", — добавил министр.
Пучков также выразил удовлетворение в связи с тем, что местные руководители ответственно подошли к оказанию адресной помощи.
"Каждый домовладелец непосредственно разрабатывал проект строительства дома, принимал участие, и на сегодняшний день работы подходят к завершению — уже завозят мебель и люди начинают тихонько привыкать к новому жилью", — подчеркнул Пучков.
В свою очередь врио главы Бурятии Алексей Циденов сообщил, что уже приняты меры к недопущению впредь подобных ЧС.
Ранее сообщалось, что 28 апреля из-за штормового ветра и высоких температур воздуха пожар, начавшийся со стороны болота возле населенного пункта, перешел на надворные постройки и жилые дома. В результате от огня пострадали 28 строений, в том числе 20 жилых домов, более 30 домов удалось отстоять.