Глава МЧС проинспектировал дома, восстановленные после пожара в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 7 сен – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков проинспектировал дома, восстановленные после крупного апрельского пожара в бурятском селе Черемушки.

В настоящее время восстановлены 20 домов, 16 из них полностью, а четыре семьи по их желанию получили другое жилье.

"Впечатления у меня очень позитивные. По поручению президента РФ были оперативно приняты все необходимые решения из резервного фонда страны, были выделены деньги на оказание материальной помощи, а также компенсация за утрату имущества и, конечно, был решен вопрос по строительству и восстановлению жилья и оказанию адресной и конкретной помощи всем пострадавшим", — сказал он.

По его словам, все решения "выполнены на высоком уровне". "Очень энергично работала комиссия по ЧС и все службы республики Бурятия", — добавил министр.

Пучков также выразил удовлетворение в связи с тем, что местные руководители ответственно подошли к оказанию адресной помощи.

"Каждый домовладелец непосредственно разрабатывал проект строительства дома, принимал участие, и на сегодняшний день работы подходят к завершению — уже завозят мебель и люди начинают тихонько привыкать к новому жилью", — подчеркнул Пучков.

В свою очередь врио главы Бурятии Алексей Циденов сообщил, что уже приняты меры к недопущению впредь подобных ЧС.

"Было принято решение в корректировке нормативной базы, которая позволит сделать противопожарные разрывы в центральной экологической зоне, чтобы обезопасить населенные пункты от пожара", — сказал он.

Ранее сообщалось, что 28 апреля из-за штормового ветра и высоких температур воздуха пожар, начавшийся со стороны болота возле населенного пункта, перешел на надворные постройки и жилые дома. В результате от огня пострадали 28 строений, в том числе 20 жилых домов, более 30 домов удалось отстоять.