Небоскреб в "Москва-Сити" эвакуировали из-за подозрительного предмета

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Полиция проводит проверочные мероприятия в здании на Пресненской набережной, люди выведены из помещений по соображениям безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Полиция проводит стандартные проверочные мероприятия в доме 8 строение 1 на Пресненской набережной в связи с сообщением о неизвестном предмете. На период проведения проверки для обеспечения безопасности граждан вывели из помещений", — сказал дежурный офицер.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится многофункциональный комплекс "Город столиц", состоящий из двух небоскребов на территории международного делового центра "Москва-сити".

По данным СМИ, причиной эвакуации стал подозрительный предмет, обнаруженный в кафе на первом этаже здания, эвакуировано порядка 300 человек.

"Горим. Всех эвакуировали по лестнице. Минут 20 спускались в пробке с 12 этажа", — написал в Facebook один из очевидцев происшествия.