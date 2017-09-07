Судебная коллегия отменила оправдательный приговор омскому экс-министру

НОВОСИБИРСК, 7 сен – РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда в четверг отменила оправдательный приговор по делу о превышении полномочий в отношении бывшего министра имущественных отношений Омской области Виктора Соболева и бывшего первого заммэра Омска Владимира Потапова, сообщила прокуратура региона.

В прокуратуре пояснили, что 28 июня 2017 года Центральный районный суд Омска оправдал бывших чиновников, которые обвинялись по статье УК РФ "превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий". Однако прокуратура подала апелляционную жалобу, усмотрев существенные нарушения уголовно-процессуального закона и не согласившись с позицией суда об отсутствии в действиях подсудимых состава преступления.

"Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда доводы прокурора признала убедительными, отменив оправдательный приговор. В настоящее время уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Центральный районный суд Омска в ином составе суда", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с августа 2009 по декабрь 2011 года, экс-чиновники, работая в мэрии Омска, приняли бюджетные обязательства перед ОАО "Электротехнический комплекс" по возмещению затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт объектов бесхозяйных тепловых сетей. С компанией было подписано соглашение, акты расчетов по арендной плате, приемки услуг и акт сверки расчетов, что позже послужило основанием для взыскания и перечисления компании из бюджета Омска свыше 80 миллионов рублей. Вину в совершении преступления они не признали.

Виктор Соболев с 15 декабря 2015 года руководил Омским региональным бизнес-инкубатором. Ранее, до 2 ноября 2015 года, он возглавлял министерство имущественных отношений Омской области, а до этого времени был замдиректора департамента имущественных отношений администрации Омска. Статья о "превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий" предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на 10 лет.