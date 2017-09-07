Дома у "ивантеевского стрелка" нашли биту

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Дома у подростка, которого арестовали после стрельбы в школе в подмосковной Ивантеевке, нашли биту, сообщила судья Басманного суда Москвы.

Ранее судья огласила, что данных о психических расстройства у подростка нет.

"Результаты осмотра места происшествия и обыска по месту жительства несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе которых были обнаружены и изъяты, в том числе, фрагменты от пиротехнических изделий, бита с гвоздями, пули от пневматического оружия и составные части оружия", — огласила судья.

Во время урока информатики в одной из школ Ивантеевки девятиклассник напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматики. Пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, три ученика — переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.

Соседи "ивантеевского стрелка" рассказали РИА Новости, что тот всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.