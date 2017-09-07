Верховный суд подтвердил приговор неонацистам из Misanthropic Division*

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Верховный суд России в четверг подтвердил приговор участникам международной неонацистской организации Misanthropic Division*, получившим от трех до трех с половиной лет колонии за экстремизм, сообщил РИА Новости в пресс-службе суда.

По данным обвинения, подсудимые создавали группы в соцсети "ВКонтакте" и курировали их, а также размещали в группах материалы об Адольфе Гитлере.

По данным следствия, экстремистское сообщество Misanthropic Division* в октябре 2013 года создал Дмитрий Павлов. Члены Misanthropic Division активно публиковали в интернете материалы, возбуждающие вражду в отношении евреев, чернокожих, мусульман, а также пропагандирующие нацизм и расизм.

На скамью подсудимых попали и предполагаемые руководители, и участники структурных подразделений запрещенного на территории РФ экстремистского сообщества Misanthropic Division* — Виталий Царук, Виктор Пехтерев и Кирилл Халепо.

Согласно приговору суда, Кирилл Халепо проведет три года в колонии-поселении, Виталий Царук и Виталий Пехтеров — три года и два месяца и три с половиной года в колонии общего режима соответственно.

С фигурантов было взыскано более 30 тысяч рублей. Кроме того, мобильные телефоны подсудимых также взысканы в доход государства.

"Символика Misanthropic Division* будет уничтожена", — решил судья.

Участники этой организации не впервые становятся фигурантами уголовных дел в России. Ранее в этом году, как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, дело возбудили в отношении главы ростовского отделения Misanthropic Division* Руслана Павлюка. По версии следствия, задержанный причастен к нападению на журналиста интернет-издания "Кавказский узел" Владислава Рязанцева в Ростове-на-Дону в январе.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляли, что подозревают Misanthropic Division* в организации терактов на территории республики. Члены этой организации взяли на себя ответственность за убийство командира ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола".

Уголовное дело расследуется и в отношении лидера Misanthropic Division* Дмитрия Павлова, который, как заявляли в СК РФ минувшим летом, скрывается в Германии.

* Запрещена в РФ