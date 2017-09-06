Росгвардия проверит фирму, которая занимается охраной школы в Ивантеевке

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главное управление Росгвардии по Москве проводит проверку деятельности частной охранной организации "Берта-2" после стрельбы в школе Ивантеевки, сообщает пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

В подмосковной Ивантеевке 5 августа девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы.

По информации ведомства, без нее охранник не имел права осуществлять охранные функции на данном объекте. В отношении него был составлен протокол об административном нарушении.

"В связи с тем, что частная охранная организация "Берта-2" зарегистрирована на территории города Москвы материалы проверки были переданы в Главное управление Росгвардии по Москве. В свою очередь, центр лицензионно-разрешительной работы инициировал внеплановую комплексную проверку деятельности "Берта-2", по результатам которой в отношении охранной организации будут приняты меры в соответствии с соответствующим законодательством", — уточнили в пресс-службе.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости "Удали мою жизнь": что произошло в Ивантеевке и почему ученик открыл стрельбу

По информации ведомства, без нее охранник не имел права осуществлять охранные функции на данном объекте. В отношении него был составлен протокол об административном нарушении.

"В связи с тем, что частная охранная организация "Берта-2" зарегистрирована на территории города Москвы материалы проверки были переданы в Главное управление Росгвардии по Москве. В свою очередь, центр лицензионно-разрешительной работы инициировал внеплановую комплексную проверку деятельности "Берта-2", по результатам которой в отношении охранной организации будут приняты меры в соответствии с соответствующим законодательством", — уточнили в пресс-службе.