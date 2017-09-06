Следствие планирует ходатайствовать об аресте "ивантеевского стрелка"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Следствие планирует ходатайствовать об аресте подростка, который устроил стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

Как ранее сообщила прокуратура, во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу и ударил ее по голове кухонным топориком. Затем, по данным ведомства, подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По информации пресс-службы ГУМВД России по Московской области, в результате инцидента пострадали четыре человека. Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев заявил, что были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".