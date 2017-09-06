Под Тулой ищут рабочего, пропавшего после обрушения стены на заводе

ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Спасатели ищут рабочего, который пропал после обрушения части стены цеха по производству соли в городе Новомосковск Тульской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Частичное разрушение стены цеха по производству соли ООО "Руссоль" в городе Новомосковск на улице свободы произошло около 6.40 мск среды. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, одного из работников предприятия не могут найти. По его словам, в цехе лопнула емкость с солью, соль высыпалась и раздавила часть панельной стены.

"Проводятся поиски одного человека", — сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники следственного управления СК РФ области.

ООО "Руссоль" является крупнейшим производителем соли в России. Производство в Новомосковске, объем инвестиций в которое составил, по данным администрации города, порядка 2 миллиардов рублей, находится в стадии запуска.