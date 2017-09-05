Суд может огласить приговор "тверскому стрелку" 12 сентября

Сергей Егоров, обвиняемый в расстреле 9 человек в посёлке Редкино, в зале Тверского областного суда

Сергей Егоров, обвиняемый в расстреле 9 человек в посёлке Редкино, в зале Тверского областного суда

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Тверской областной суд может огласить приговор обвиняемому в убийстве девяти дачников в Тверской области Сергею Егорову 12 сентября, сообщает суд во вторник.

В Тверском областном суде идет процесс по уголовному делу 45-летнего Сергея Егорова, которого судят по обвинению в убийстве двух и более лиц. По информации суда, Егоров полностью признает вину. По результатам психиатрической экспертизы он признан вменяемым. Гособвинение просит для него пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что Егоров выступит с последним словом в суде 12 сентября.

"Ожидается, что тем же днем будет провозглашен приговор по делу", — говорится в сообщении суда.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.