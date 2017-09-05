Бесхозный предмет у станции "Фили" в Москве оказался инвентарем

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Бесхозный предмет, обнаруженный на перегоне между железнодорожными станциями "Москва-Пассажирская-Смоленская" и "Фили", оказался атрибутом для игры в страйкбол, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Ранее в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО заявили, что проверяют бесхозный предмет на данном перегоне.

"Найденный предмет на путях МЖД является предметом для игры в страйкбол. Опасности не представляет", — говорится в сообщении департамента транспорта, опубликованном в Twitter.