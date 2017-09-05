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Происшествия

Спасатели на руднике "Мир" действовали правильно, считает глава Якутии

Сюжет:
Авария на руднике "Алросы" (93)
15:3505.09.2017
0430
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкОтряд горноспасателей спускается в шахту Мир. 5 августа 2017Отряд горноспасателей спускается в шахту Мир. 5 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Спасатели на руднике "Алросы" "Мир" в Якутии, где произошла трагедия, работали абсолютно правильно, располагали необходимой информацией и держали родственников шахтеров в курсе поисков, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Егор Борисов.

Рудник группы компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017
© Пресс-служба АК "АЛРОСА"
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На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка. Ранее сообщалось, что родственники пропавших шахтеров жаловались на работу МЧС и на информирование их о поисках.

"Я с первых часов присутствовал на руднике… Там под землей одновременно оказалось 150 человек, электричество отключилось. В этом случае можно было паниковать, растеряться, но руководство компании, технические службы работали абсолютно правильно, в том числе и спасатели. Они грамотно действовали, восстановили электричество, успели вывести 142 человека. Это была рутинная, сложная, но при этом очень оперативная работа. Потом одного человека на следующий день нашли", — сказал Борисов.

По его словам, восемь человек остались под землей в разных местах. "При этом они попали под конкретный удар попадания воды в шахту. В этом случае, если речь вести о действиях команд, которые работали, я считаю, и такие выводы делали на заседании ЧС с министром ЧС, действия были очень грамотными, очень своевременным. Потом уже… увидели, что был гидравлический удар, все было искорежено. Наш мирнинский отряд работал тоже очень настойчиво, очень внимательно. Потом прибыл вместе с министром дополнительный отряд с водолазами, и они с ходу подключилось к работе", — добавил глава республики.

Он отметил, что очень много информации приходило по WhatsApp — предположения людей со стороны, но спасатели полностью обладали информацией. "Спасатели каждый день информировали семьи пострадавших о том, что происходило и делалось. Эту информацию они получали полностью. Но люди задавали разные вопросы, предполагали, "сколько прошли", "мало прошли". И желаемого ответа не получали, потому что хотели слушать то, что хотят услышать, а по факту произошло другое — там произошла трагедия", — считает Борисов.

Также он отметил, что другие жители Якутии просили ограничить распространение такой информации в WhatsApp. "Люди, которые непосредственно участвовали в операции, старались быть более взвешенными", — добавил глава региона.

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© "Алмазный край"
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Происшествия
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