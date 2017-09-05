Кузнецова держит на контроле расследование ЧП со стрельбой в Ивантеевке

Сотрудник правоохранительных органов у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. 5 сентября 2017

Сотрудник правоохранительных органов у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. 5 сентября 2017

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова держит на контроле расследование ЧП со стрельбой в подмосковной школе, сообщила она РИА Новости.

По данным прокуратуры, во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По данному факту СК РФ возбудил дело по статье "хулиганство".

"По ситуации в Ивантеевке, я на связи с уполномоченным по правам ребенка Московской области Ксенией Мишоновой и всеми ответственными структурами. Сейчас выясняются обстоятельства дела но, самое главное, причины произошедшего", — заявила РИА Новости Кузнецова.