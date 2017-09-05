Улюкаев утверждал, что получил от Сечина сумку с вином, заявили в суде

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев утверждал, что в сумке, которую он получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина, находится вино, говорится в материалах дела.

"Во время задержания Улюкаев сообщил сотрудникам ФСБ, что приезжал на деловую встречу с Сечиным. В багажнике была обнаружена коричневая сумка. На вопрос, что там, Улюкаев сообщил, что в ней находится вино, которое он получил от Сечина", — огласил прокурор материалы дела.

Он добавил, что деньги, которые Сечин передал Улюкаеву, были предварительно осмотрены и обработаны специальным препаратом.

Прокурор отметил, что "после обработки поверхности рук" Улюкаева и его водителя на них были обнаружены люминесцентные пятна вещества, несенного на взятку. При этом, из оглашенных материалов следует, что водитель Улюкаева дотрагивался только до ручки сумки.