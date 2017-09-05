Жительница Ямала, защищая знакомого, нанесла обидчику 118 ударов ножом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 сен — РИА Новости. Жительница Тазовского района ЯНАО предстанет перед судом за убийство мужчины, которому она нанесла 118 ножевых ранений, пытаясь защитить своего знакомого во время словесной перепалки, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
"Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла 51-летнему мужчине 118 ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении СУСК.
Уголовное дело было возбуждено по статье "убийство". Отмечается, что уже на стадии предварительного следствия обвиняемая признала свою вину в полном объеме и активно сотрудничала со следователями. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.