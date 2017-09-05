Суд оставил под стражей замначальника столичного главка СК Никандрова

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под стражей первого замначальника столичного главка Следственного комитета России генерала Дениса Никандрова по делу о взятке от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) до 19 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановление о продлении срока содержания обвиняемого Никандрова под стражей до 19 октября признано законным", — сказала представитель суда.

Следователь, обосновывая продление ареста, отметил, что срок предварительного расследования пролонгирован до 15 ноября. По его словам, за почти год расследования проведены более 70 допросов, несколько очных ставок, пять обысков, назначены шесть фонографических экспертиз, а также направлены запросы в Грузию и Латвию.

Никандров, глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы прошлым летом по обвинению в получении 500 тысяч евро от криминального авторитета Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой.

Все трое, по словам их адвокатов, отрицают вину.