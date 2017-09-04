В Заполярье задержали группу торговцев оружием

МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Мурманской области задержали преступную группу, у которой изъяли 15 единиц оружия, сотни боеприпасов, часть взрывного устройства и ампулы с, возможно, отравляющим веществом, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

Сообщается, что группа, задержанная в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, состояла из троих жителей Мурманска. "У которых изъято 15 единиц огнестрельного и холодного оружия, свыше 600 боеприпасов, предмет с признаками основной части взрывного устройства, а также ампулы, предположительно, с боевым отравляющим веществом", — сообщили в ведомстве.

Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.