СК опроверг сообщения о допросе руководителя московского главка

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Руководитель главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александр Дрыманов находится на рабочем месте, следственных действий в здании в настоящее время не проводится, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в отношении Дрыманова проводятся следственные действия в рамках дела бывших сотрудников СК.

"Руководитель Главного Следственного управления СК РФ по Москве находится на своем рабочем месте. В настоящее время никаких следственных действий в здании нет", — сказал собеседник агентства.

Собеседница добавили, что оперативный состав главка под руководством Дрыманова работает в штатном режиме.