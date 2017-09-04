Мосгорсуд оставил в СИЗО топ-менеджера "Роснано" Горькова

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление до 9 ноября срока ареста управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова по обвинению в махинациях с деньгами корпорации на 738 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Решение Басманного суда о продлении в отношении обвиняемого Горькова меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября 2017 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения", — сказал собеседник агентства в суде.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "Роснано" размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, фактически, считает следствие, финансируя его деятельность.

Адвокат обвиняемого утверждает, что оснований для его содержания под стражей нет, и предлагала суду 50 миллионов рублей в качестве залога.

Уголовное дело возбуждено 9 июня этого года. Горьков был задержан на следующий день, тогда же следствие предъявило ему обвинение в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ). Вину топ-менеджер отрицает, отмечая, что на момент отзыва лицензии у банка у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации, а за восемь месяцев до отзыва лицензии у указанного банка с финансовой должности он был переведен на другую.

В конце 2014 года КБ "Смоленский банк" лишился лицензии, а "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей. При этом из банка, следует из сообщения СК РФ, непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Андрея Горькова Евгения в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.

Ранее в суде следователь сообщил, что на Евгения Горькова заведено дело об ОРД, то есть он находится в оперативном розыске.