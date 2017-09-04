Серебренникова оставили под домашним арестом, но разрешили прогулки

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищении 68 миллионов рублей, однако разрешил ему ежедневные прогулки в течение двух часов с 18.00 до 20.00 по району Хамовники. Коллег режиссера по цеху решение суда разочаровало.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом. Вслед за ними Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве.

Очередь в суд

К началу судебного заседания у здания Мосгорсуда, где рассматривалась апелляционная жалоба на домашний арест Серебренникова, собралась очередь. Все места в небольшом зале к этому времени уже были заняты. Сочувствующие режиссеру надеялись попасть в зал, где проходила трансляция, но он также не вместил всех желающих. Известных медийных персон в очереди не наблюдалось, за исключением актрисы Елены Кореневой. От комментариев она отказалась.

Ведущая актриса "Гоголь центра" Юлия Ауг и свидетель по делу, актриса Виктория Исакова, участвовавшая в проектах "Платформы", находились уже в здании суда.

В толпе выделялась пара молодых людей — парень и девушка в белых толстовках с надписью "Мой друг Кирилл Серебренников", которые оказались сотрудниками театра "Гоголь-центр".

"Я работаю в театре, мы очень любим Кирилла Семеновича и надеемся уйти сегодня отсюда со своим режиссером", — рассказала журналистам девушка, которая представилась Катей. Корреспонденту РИА Новости Катя рассказала, что "толстовки сотрудникам театра подарили". По ее словам, с момента ареста Серебренников в театре не появлялся, его все очень ждут.

Люди, стоявшие в очереди, довольно быстро прошли в здание суда. Дежурившая у входа в здание "Скорая помощь" сразу же уехала, как только опустел двор.

Прогулки в Хамовниках

По итогам рассмотрения апелляции Мосгорсуд оставил Серебренникову меру пресечения в виде домашнего ареста, но допустил послабления. Режиссеру разрешили ежедневные прогулки на 2 часа в районе его места жительства в Хамовниках с 18 до 20 часов.

После оглашения решения Серебренников появился на пороге здания суда и в сопровождении охраны проследовал к машине под продолжительные аплодисменты сочувствующих, которые к моменту окончания заседания заполнили весь двор.

Режиссер поднял руку и показал на пальцах знак victory — победа. Публика радостно закричала, практически все, кто был во дворе, бросились к машине вдогонку за режиссером, продолжая аплодировать.

К этому моменту во дворе уже появились телеведущий Михаил Шац и режиссер Василий Сигарев.

Комментировать решение суда Шац отказался. "А что тут скажешь?" — заявил он РИА Новости.

"Ну хоть что-то, гулять разрешили… Первый спектакль Кирилла в Москве "Пластилин" был по моей пьесе, поэтому я не мог не прийти. Я к Кириллу очень хорошо отношусь, он талантливый режиссер. То, что сейчас происходит — это полный беспредел", — сказал Сигарев РИА Новости.

Гулять, но не работать

Актриса Юлия Ауг после заседания суда рассказала журналистам, что расстроена решением оставить режиссера под домашним арестом.

"Я не могу обсуждать решение суда, но оно меня категорически не обрадовало и расстроило, что такое гулять два часа? Почему нельзя было на эти два часа разрешить приехать в театр. Кирилл там говорил, дайте мне работать", — заявила Ауг.

Она добавила, что, тем не менее, жизнь в театре без режиссера не прекращается.

"Кирилл создал настолько крепкий организм, что запаса прочности хватит еще на какое-то время, жизнь в театре не прекращается, мы не в унынии, мы в работе. Мы идем дальше", — добавила Ауг.

Актриса "Гоголь-центра" Ольга Добрина также посетовала на невозможность общаться с режиссером.

"Завтра мы будем играть в МХТ "Зойкину квартиру" без режиссера. Это очень важно, чтобы режиссер был на спектакле, важны его советы. Самое главное для него сейчас — это поддержка, она важна, она дает силы ему, а мы будем сражаться", — отметила Добрина.