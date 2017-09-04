В Уфе ливень подтопил железнодорожные пути и более десяти улиц

УФА, 4 сен — РИА Новости. Из-за ливневого дождя частично закрыты железнодорожные пути на станции "Уфа" Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель МЧС по Башкирии.
В понедельник в Уфе и местами по Башкирии прошли ливневый дождь и град. На улицах города образовались пробки из-за того, что многие участки оказались затопленными.
По данным спасательного ведомства, в Уфе из-за непогоды подтоплены более 10 улиц.
"В МЧС Башкирии поступило сообщение о том, что из-за сильного дождя на железнодорожной станции "Уфа" Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги ОАО "РЖД" закрыты частично ветки железнодорожных путей, из-за перелива через полотно. Участок длиной в 15 километров", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что задержек пассажирских поездов нет, социально значимые объекты в зону подтопления не попали, другие транспортные пути открыты.
По данным ведомства, на месте ЧС идут аварийно-спасательные работы, работают 69 человек и 26 единиц техники.
В Уфе затопило Росреестр и торговые центрыhttps://t.co/A5r478JSzK#новости #уфа #башкирия pic.twitter.com/9hpYHNA5hT— МедиаКорСеть (@mediakorset) 4 сентября 2017 г.