В Уфе ливень подтопил железнодорожные пути и более десяти улиц

Прохожие во время дождя. Архивное фото

Прохожие во время дождя. Архивное фото

УФА, 4 сен — РИА Новости. Из-за ливневого дождя частично закрыты железнодорожные пути на станции "Уфа" Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель МЧС по Башкирии.

В понедельник в Уфе и местами по Башкирии прошли ливневый дождь и град. На улицах города образовались пробки из-за того, что многие участки оказались затопленными.

По данным спасательного ведомства, в Уфе из-за непогоды подтоплены более 10 улиц.

Публикация от Самира Хамидуллина (@samira_hamidullina) Сен 4 2017 в 6:45 PDT

"В МЧС Башкирии поступило сообщение о том, что из-за сильного дождя на железнодорожной станции "Уфа" Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги ОАО "РЖД" закрыты частично ветки железнодорожных путей, из-за перелива через полотно. Участок длиной в 15 километров", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что задержек пассажирских поездов нет, социально значимые объекты в зону подтопления не попали, другие транспортные пути открыты.

По данным ведомства, на месте ЧС идут аварийно-спасательные работы, работают 69 человек и 26 единиц техники.