Пострадавшие в ДТП под Пензой граждане Киргизии выписаны из больницы

САРАТОВ, 4 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи в Пензенской области выписали из больницы всех пострадавших в ДТП с микроавтобусом, в котором ехали граждане Киргизии, сообщили РИА Новости в областном Минздраве.

По данным прокуратуры, микроавтобус Mercedes Benz и грузовой фургон Mercedes под управлением граждан Киргизии 26 августа столкнулись на 471-м километре трассе М-5 "Урал" в Спасском районе Пензенской области, после чего микроавтобус с 18 гражданами Киргизии врезался в отбойник и опрокинулся на бок. В результате одна пассажирка погибла, еще семеро, в том числе 17-летний подросток, пострадали, из них пятеро госпитализированы.

"В настоящее время в медицинских организациях Пензенской области нет ни одного пациента, пострадавшего в данной аварии, все выписаны", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Водителю микроавтобуса, ставшего фигурантом этого дела, грозит до пяти лет заключения. Он находится под подпиской о невыезде.