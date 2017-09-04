Пострадавшие в ДТП под Пензой граждане Киргизии выписаны из больницы

САРАТОВ, 4 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи в Пензенской области выписали из больницы всех пострадавших в ДТП с микроавтобусом, в котором ехали граждане Киргизии, сообщили РИА Новости в областном Минздраве.
"В настоящее время в медицинских организациях Пензенской области нет ни одного пациента, пострадавшего в данной аварии, все выписаны", — сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что в связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Водителю микроавтобуса, ставшего фигурантом этого дела, грозит до пяти лет заключения. Он находится под подпиской о невыезде.