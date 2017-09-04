Трое пострадавших остаются в больнице после нападения в центре Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен — РИА Новости. Три человека, пострадавшие при нападении мужчины с ножом в центре Сургута, выписаны из местной травматологической больницы, еще трое продолжают лечение, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.
Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. В результате инцидента, по уточненным данным, пострадали восемь человек, были госпитализированы семеро из них. В тот же день один раненый был отпущен домой.
Нападавшего ликвидировали сотрудники полиции, а по факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По данным следствия, нападавший — местный житель 1998 года рождения.