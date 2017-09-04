Трое пострадавших остаются в больнице после нападения в центре Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен — РИА Новости. Три человека, пострадавшие при нападении мужчины с ножом в центре Сургута, выписаны из местной травматологической больницы, еще трое продолжают лечение, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

"Трое пострадавших были выписаны на минувшей неделе. Три человека остаются в больнице, в скором времени двое из них, чье состояние оценивается как удовлетворительное, также будут выписаны", — рассказали в больнице, уточнив, что один из пациентов находится в палате интенсивной терапии в состоянии средней степени тяжести.

Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. В результате инцидента, по уточненным данным, пострадали восемь человек, были госпитализированы семеро из них. В тот же день один раненый был отпущен домой.

Нападавшего ликвидировали сотрудники полиции, а по факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По данным следствия, нападавший — местный житель 1998 года рождения.