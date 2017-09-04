В Москве задержали водителя BMW, стрелявшего из автомата на МКАД

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Водитель BMW, стрелявший из автомата на МКАД, задержан, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что полиция остановила автомобиль BMW, из которого, по сообщению очевидца, якобы велась стрельба из автоматического оружия на МКАД.
"В ЮЗАО задержан подозреваемый в хулиганстве", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция завела дело по статье "хулиганство", мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.