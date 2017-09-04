Московский суд рассмотрит иск "Соцгоспроекта" к Навальному 19 сентября

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Люблинский суд Москвы назначил на 19 сентября слушания по иску Фонда поддержки социально значимых государственных проектов к Алексею Навальному о защите чести и достоинства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Людмила Морозова.
"Слушания по существу назначены на 19 сентября в 10.00", — уточнила представитель суда.
Ранее суд в Москве удовлетворил иск Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. Судья обязала ответчика опровергнуть распространенные им сведения о бизнесмене и удалить с его сайта часть ролика с антикоррупционным расследованием. Мосгорсуд позднее признал это решение законным.
Навальный, тем не менее, заявил, что не собирается удалять видеоролик.
Поводом для иска Усманова, который обвинил Навального в клевете, стало заявление Навального о якобы коррупционных связях бизнесмена, среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному премьеру Дмитрию Медведеву.