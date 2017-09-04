Кузнецова рассказала о школьнике, обвиняемом в убийстве мальчика на Кубани

СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. Агрессивное поведение школьника, который позднее убил товарища на Кубани, сначала игнорировали, подобные ситуации нельзя недооценивать, заявила уполномоченный при президенте РФ по делам ребенка Анна Кузнецова на заседании президиума координационного совета уполномоченных по правам ребенка во Всероссийском детском центре "Орленок".

Ранее сообщалось, что следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после убийства 13-летнего подростка, в совершении которого подозревается его одноклассник. Омбудсмен Анна Кузнецова побывала в Краснодарском крае, где провела совещание, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии.

"Перед нами стояло две задачи — разобраться в тех причинах, которые способствовали этой трагической ситуации, и сделать вывод, почему последнее время все чаще появляются в СМИ подобные страшные ситуации, когда причиной гибели одного ребенка становится другой. Мы обсудили, были ли предпосылки этой ситуации, ответ был ожидаемым. Сообщения о фактах агрессии были и ранее. Сейчас мы проводим параллели с другими случаями в других регионах, в которых также сообщения об агрессии были неоднократно, они или не озвучивались, или не несли за собой должных последствий. И мы видим такие трагические ситуации. Очень важно вовремя обращать внимание на такие проявления агрессии, нельзя недооценивать ситуацию. Ключевым является несвоевременная реакция на изменение в поведении детей", — рассказала журналистам Кузнецова.

Из ситуации, добавила омбудсмен, нужно сделать системный и серьезный вывод.

"Прежде чем проводить родительские собрания, совещания, конференции на эту тему, нужно очень точно изучить это явление, и к этому должны быть привлечены специалисты. Мы об этом вчера говорили на совещании в Краснодарском крае, и это предложение было принято", — подчеркнула Кузнецова.

На вопрос о семьях всех участников трагедии омбудсмен добавила, что "дети участвовали в различных школьных мероприятиях, были спортсменами, семьи были достаточно благополучны".