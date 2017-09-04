Мосгорсуд разрешил Серебренникову прогулки

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник разрешил прогулки режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу о хищении 68 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Просьбу адвоката (Дмитрия) Харитонова, представляющего интересы режиссера Серебренникова, разрешить обвиняемому прогулки удовлетворить", — сказала судья.

Судья Наталья Борисова разрешила режиссеру прогулки с 18.00 до 20.00 в районе Хамовников.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".