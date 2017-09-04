Астролог Зараев получил три года колонии за мошенничество с квартирами

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Суд в Москве приговорил к трем годам колонии астролога Александра Зараева за крупное мошенничество с квартирами пожилой москвички, которая была его клиенткой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Хамовнического суда.

Президент Русской астрологической школы Зараев признан виновным в крупном мошенничестве, которое повлекло лишение права гражданина на жилое помещение, отмечает суд.

"Приговором Хамовнического районного суда Зараеву определено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", — сообщили в суде.

Как заявляют следствие и суд, с апреля 2013 года по июнь 2014 года Зараев, обладая навыками манипулятивных и других техник психологического воздействия, убедил пожилую москвичку в необходимости перезахоронения тела ее умершей дочери, а также сообщил о якобы понесенных им затратах в 3 миллиона рублей. По информации следствия и суда, Зараев создал у потерпевшей впечатление, что у нее есть перед ним финансовая задолженность, которую она была вынуждена "вернуть" путем продажи квартиры на улице Нагорной.

Астролог продолжал обманывать пенсионерку, и, зная о ее планах продать вторую квартиру на Севастопольском проспекте за 6 миллионов рублей, пообещал женщине заключить договор пожизненной ренты и выплатить ей указанную сумму за год. Воспользовавшись тем, что потерпевшая плохо видит, Зараев заключил с ней договор купли-продажи квартиры на 1 миллион рублей, о чем умолчал, а деньги в дальнейшем не вернул.