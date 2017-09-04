Более тысячи человек эвакуировали с отрезанной селем территории в КБР

Эвакуация местных жителей и туристов из района схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

Эвакуация местных жителей и туристов из района схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Свыше тысячи человек уже эвакуировали спасатели из горных районов Кабардино-Балкарии после схода селевого потока, сообщил РИА Новости в понедельник представитель республиканского главка МЧС РФ.

"Вертолеты в понедельник выполнили шесть вылетов, перевезено 95 человек, всего с начала стихийного бедствия 1007 человек", — сказал собеседник агентства.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сель повредил восемь участков федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус общей протяженностью более трех километров.